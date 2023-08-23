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Правительство РК увеличит квоту на выдачу виз иностранным рабочим. Соответствующий план министерства труда и занятости был обнародован 24 августа. Нынешняя система позволяет малым и средним компаниям нанимать неквалифицированных иностранных рабочих с визой Е-9 в случае нехватки сотрудников из числа граждан страны. В соответствии с планом, предприятиям и фермерам позволят нанимать больше иностранцев, чем прежде. Общая квота на выдачу рабочих виз на следующий год увеличена до 120 тысяч, что на 10 тысяч больше, чем в этом году. Министерство труда и занятости приняло решение разрешить иностранным рабочим долгосрочное пребывание в стране. Сейчас работник с визой Е-9 через 4 года 10 месяцев после въезда в РК должен выехать на родину, после чего может вернуться ещё на 4 года 10 месяцев. Новая система позволит ему находиться в стране более 10 лет. Помимо этого, власти расширят список отраслей, в которых допускается наем иностранцев. Такое право получат крупные компании в регионах, в которых сокращается население, логистические компании и наземные службы аэропортов. Аналогичные меры будут рассмотрены в отношении гостиничного и ресторанного бизнеса.