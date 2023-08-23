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МАГАТЭ представило результаты анализа загрязнённой воды

Write: 2023-08-25 11:15:04Update: 2023-08-25 11:23:38

МАГАТЭ представило результаты анализа загрязнённой воды

Photo : YONHAP News

24 августа Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) представило результаты оценки безопасности на всех этапах сброса воды с АЭС «Фукусима». На сайте организации опубликована информация по шести критериям и соответствию стандартам содержания различных веществ в воде. По состоянию на 18 часов 24 августа, концентрация трития в разбавленной воде составила 206 Bq/ℓ (беккерелей на литр), что гораздо меньше допустимого предела для питьевой воды в 10.000 Bq/ℓ и 1.500 Bq/ℓ, который Япония считает регулируемым пределом концентрации. Уровень радиации в загрязнённой воде, измеренный на насосе, транспортирующем загрязнённую воду в установку разбавления, составил 5,4 импульса в секунду (CPS), что является низким показателем. Данные по всем шести позициям находятся в пределах нормы. 
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