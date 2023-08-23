В РК сократилось число рабочих мест для молодёжи

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В первом квартале этого года в РК зарегистрировано 20 млн 207 тыс. рабочих мест, что на 457 тыс. больше, чем за тот же период прошлого года. Как сообщили 25 августа в национальном статистическом управлении, нынешний рост является самым низким с четвёртого квартала 2021 года. Появилось 305 тысяч рабочих мест для людей старше 60 лет, что является самым высоким показателем среди всех возрастных групп. Около 141 тысячи новых рабочих мест, появившихся в первом квартале, были предназначены для людей в возрасте 50-60 лет, 38 тысяч – в возрастной категории 30-40 лет и 35 тысяч – 40-50 лет. Между тем, число рабочих мест в возрастной категории 20-30 лет сократилось на 61 тысячу. В строительном секторе создано 92 тысячи, в сегменте здравоохранения и социального обеспечения — 87 тысяч, а в производственном секторе - 54 тысячи рабочих мест.