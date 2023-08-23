Валютные депозиты резидентов РК выросли на 5 млрд долларов

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По данным Банка Кореи, опубликованным 25 августа, непогашенные депозиты резидентов страны в иностранной валюте составили в конце июля 105 млрд долларов. Это на 5 млрд 170 млн долларов больше, чем в предыдущем месяце. Показатель снижался с декабря прошлого по апрель этого года, после чего фиксируется рост. По мнению экспертов, рост депозитов достигнут за счёт средств, отправляемых южнокорейскими компаниями, которые работают за рубежом. Корпоративные депозиты увеличились на 8 млрд 540 млн долларов по сравнению с предыдущим месяцем. Вклады физических лиц увеличились за тот же период на 1 млрд 460 млн долларов. К резидентам относятся граждане страны, иностранцы, проживающие в РК более шести месяцев, и иностранные компании. Данные не учитывают межбанковские валютные депозиты.