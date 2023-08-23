РК и Индия отмечают 50-летие дипотношений

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В честь 50-летия дипломатических отношений между РК и Индией проходят различные культурные мероприятия. Как сообщили в министерстве культуры, спорта и туризма РК, 25 августа в Дели проходит семинар по корейской культуре, в котором принимают участие жители Индии, изучающие корейский язык в образовательных центрах имени короля Сэчжона Великого. Их число увеличилось с 2.082 человек в 2020 году до 9.696 человек в прошлом году из-за растущего интереса к корейской культуре среди индийцев. В тот же день состоится концерт K-РОР, в котором примут участие южнокорейская группа MustB, индийская певица Нити Мохан и танцевальные группы K-РОР. С 25 по 27 августа в ряде городов пройдёт фестиваль корейского туризма. Мероприятия в рамках культурных обменов между двумя странами продолжатся в течение всего года. 23-24 сентября в Азиатском культурном центре в Кванчжу пройдёт показ индийских фильмов, а в Корейском культурном центре в Дели - выставка корейской живописи.