Вода с АЭС «Фукусима» не ухудшила качество морской воды

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Министерство окружающей среды Японии представило результаты анализа состава воды в районе АЭС «Фукусима-1», из резервуаров которой с 24 августа проводится сброс в океан воды, очищенной от радиации. Анализы были взяты в 11 точках в радиусе 40 км от шлюзов, используемых для сброса. Концентрация трития оказалась существенно ниже допустимого максимума для питьевой воды. Это означает, что сброс не оказал отрицательного воздействия на людей и окружающую среду. Концентрация других радиоактивных веществ, в частности, цезия-137, в трёх исследованных районах также оказалась существенно ниже допустимого предела. По данным Японского агентства по рыболовству тритий не обнаружен также и в морепродуктах, выловленных непосредственно в месте сброса воды из резервуаров. В Японию прибыли три южнокорейских эксперта, которые планируют ознакомиться с процедурой сброса воды. Детальная программа их пребывания в Японии будет определена после консультаций с МАГАТЭ. Объём сбрасываемой воды составляет около 460 тонн в день. До марта следующего года планируется сбросить 30 тыс. тонн воды. В резервуарах на АЭС «Фукусима» хранится около 1 млн 340 тыс. тонн загрязнённой воды. Её объём увеличивается примерно на 90 тонн в день из-за попадания грунтовых и дождевых вод на территорию АЭС.