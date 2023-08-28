В РК продолжается рост цен на топливо

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Семь недель подряд в РК продолжается рост цен на бензин и дизельное топливо. По данным Корейской государственной нефтяной корпорации, средняя стоимость бензина на четвёртой неделе августа составила 1.740 вон (1 доллар 32 цента) за литр. За неделю он подорожал на 13,1 воны (1 цент). Самый дорогой бензин продаётся в Сеуле – в среднем 1.820 вон (1 доллар 38 центов) за литр. Похожая ситуация с дизельным топливом, средняя стоимость которого в указанный период составила 1.617 вон (1 доллар 22 цента) за литр. Она увеличилась на 29,4 воны (2 цента). В последний раз стоимость дизельного топлива превышала 1.600 вон за литр на второй неделе февраля. На этой неделе мировые цены на нефть снижаются на фоне увеличения запасов нефтепродуктов в США, опасений о замедлении темпов роста экономики Китая и наращивания производства нефти Ираном.