Северная Корея открыла границы

Photo : YONHAP News

Власти Северной Кореи сняли запрет на въезд в страну, который был введён 3 года и 7 месяцев назад в целях недопущения распространения вируса COVID-19. 27 августа штаб по предотвращению эпидемий объявил, что северокорейским гражданам, находящимся за границей, разрешено вернуться на родину,- сообщает агентство ЦТАК. Штаб принял решение «скорректировать уровень противоэпидемических мер с учётом стабилизации ситуации с пандемией во всём мире». Между тем, все вернувшиеся из-за границы будут в течение недели находиться «под надлежащим медицинским наблюдением в карантинных отделениях»,- говорится в сообщении. Этот шаг был предпринят после того, как Северная Корея на прошлой неделе возобновила авиасообщение с Китаем и Россией. Северная Корея закрыла границы в январе 2020 года, а в мае 2022 года ввела «чрезвычайные противоэпидемические меры». В августе прошлого года лидер Северной Кореи Ким Чон Ын объявил о победе над вирусом COVID-19, после чего возобновились железнодорожные грузовые перевозки. В июле этого года Северная Корея пригласила делегации из Китая и России на военный парад. В начале августа северокорейские спортсмены отправились в Казахстан на чемпионат мира по тхэквондо.