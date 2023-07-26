Обсуждение в СБ ООН попытки запуска спутника завершилось безрезультатно

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Совет Безопасности ООН провёл 25 августа внеочередное заседание после того, как Пхеньян предпринял вторую попытку запустить военный разведывательный спутник. Как отметила постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд, хотя попытка запуска спутника оказалась неудачной, она стала очередным нарушением резолюций Совбеза ООН. Действия Пхеньяна осудили большинство членов совета, но никакого решения принято не было из-за противодействия Китая и России. Постпред России в ООН Василий Небензя назвал заседание «лицемерной попыткой отвлечь внимание от безрассудных действий США и их союзников в регионе, которые представляют собой реальные источники угроз миру и безопасности». Заместитель постпреда Китая Гэн Шуан поддержал мнение российского дипломата, обвинив США в ядерном кризисе на Корейском полуострове. Постпред Северной Кореи повторил прежнее утверждение Пхеньяна о том, что разработка ядерного оружия и запуск ракет - законное право суверенной нации. Постпред РК Хван Чжун Гук отметил, что именно угрозы Северной Кореи стали причиной укрепления сотрудничества Сеула и Вашингтона в области расширенного сдерживания.