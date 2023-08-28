Лишь треть молодых южнокорейцев относятся к браку положительно

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Всего лишь 36,4% молодых южнокорейцев в возрасте от 19 до 34 лет положительно относятся к вступлению в брак. Это на 20,1% меньше, чем 10 лет назад. Как сообщили 28 августа в Национальном статистическом управлении, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого в прошлом году. Уже состоят в браке или готовы вступить в него 43,8% опрошенных мужчин и 28% женщин. 33,7% респондентов назвали материальные трудности в качестве главного препятствия для создания семьи. 17,3% участников опроса сказали, что не ощущают необходимости вступить в брак. 80,9% опрошенных одобряют гражданский брак, что на 19,1% больше, чем 10 лет назад. 39,6% опрошенных считают возможным завести ребёнка вне брака. Это на 9,8% больше, чем 10 лет назад. Основным фактором для выбора работы 35,8% респондентов считают размер зарплаты, а 22,1% - стабильность рабочего места. В качестве привлекательных рабочих мест 23,2% респондентов назвали государственные предприятия, 20,8% - государственные учреждения, 20,2% - крупные частные компании. 45,5% молодых людей ценят баланс между работой и семейной жизнью, а 33,7% отдают приоритет работе.