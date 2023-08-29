Морская полиция РК отмечает 70-летие

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РК может развиваться в качестве морской державы при условии обеспечения прочной защиты водной территории. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 28 августа на церемонии, посвящённой 70-летию морской полиции. Море - это ключевой логистический путь для мировой торговли, а также пространство постоянного сотрудничества и соперничества,- отметил глава государства. Он призвал морскую полицию сохранять высокий уровень готовности к всевозможным стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям в море, которые могут произойти в любой момент. Благодаря усилиям морской полиции, удалось сократить активность браконьеров в южнокорейских водах, а доля успешных спасательных операций превысила 99%. Правительство активно поддержит проект морской полиции по созданию единой информационной платформы на основе новейших технологий, - отметил президент. Она позволит повысить эффективность анализа данных из разных источников, укрепив готовность противостоять чрезвычайным ситуациям. Юн Сок Ёль пообещал увеличить денежное довольствие сотрудников морской полиции и улучшить условия их службы.