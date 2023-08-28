Ряд стран-членов ООН осудили запуск военного спутника КНДР

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Ряд стран-членов ООН, в том числе, РК, США, Япония, осудили недавний запуск Пхеньяном ракеты со спутником. Данный вопрос обсуждался 28 августа в Женеве на заседании Рабочей группы открытого состава по уменьшению космических угроз. В своём выступлении директор департамента по вопросам разоружения и нераспространения МИД РК Пак Ын Чжин заявила, что запуск ракеты является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Любые запуски с использованием технологий баллистических ракет вносят вклад в развитие северокорейского ядерного оружия,- добавила она. Старший координатор госдепартамента США Эрик Десотелс подчеркнул, что запуск Северной Кореей ракеты со спутником подрывает усилия мирового сообщества по нераспространению и отдаляет всеобщее ядерное разоружение. Представители Японии, Германии и Новой Зеландии также осудили запуск северокорейской ракеты как нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. Между тем, постоянный представитель КНДР при международных организациях в Женеве Хан Дэ Сон назвал запуск военного спутника мерой по обеспечению защиты и безопасности страны. Что касается резолюций, то они противоречат Уставу ООН, поэтому Пхеньян не обязан им следовать,- добавил северокорейский дипломат.