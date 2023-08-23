Правительство РК утвердило бюджет на 2024 финансовый год

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29 августа правительство РК одобрило проект бюджета на 2024 финансовый год в размере 656 трлн 900 млрд вон (496 млрд 600 млн долларов). Это на 2,8% больше бюджета текущего года и самый низкий рост бюджета в годовом исчислении с 2005 года. Вице-премьер, министр планирования и финансов Чху Гён Хо объяснил низкий рост тем, что опрометчивая экономическая политика в сложных финансовых условиях может привести к росту нагрузки на будущие поколения и снижению уровня доверия мирового сообщества к финансовой системе РК. 1 сентября проект бюджета будет направлен в Национальное собрание. Военный бюджет увеличен на 4,5%, инвестиции в 12 ключевых областей, включая искусственный интеллект, биотехнологии и чипы - на 6,3%, расходы на социальные программы – на 7,5% по сравнению с текущим годом. Одновременно расходы на научные исследования и разработки сокращены на 16,6%. Государственные доходы запланированы в размере 612 трлн 100 млрд вон (462 млрд 700 млн долларов). Это на 2,2% меньше, чем в текущем году. Предполагается, что налоговые поступления сократятся на 8,3% и составят 367 трлн 400 млрд вон (277 млрд 700 млн долларов). Госдолг запланирован в размере 1.196 трлн 200 млрд вон (904 млрд 225 млн долларов). Это на 46 млрд 700 млн долларов больше, чем в нынешнем году. Отношение долга к ВВП вырастет с 50,4% в этом году до 51% в следующем.