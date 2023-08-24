Белый дом: Вашингтон открыт для диалога с Пхеньяном

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США остаются открытыми для диалога с Северной Кореей,- заявила 29 августа на брифинге представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Заявление прозвучало непосредственно после того, как северокорейский лидер Ким Чон Ын подверг критике лидеров РК, США и Японии, назвав их «главарями банд», которые довели ситуацию на Корейском полуострове до грани «ядерной войны». Представитель Белого дома не стала комментировать заявление Ким Чон Ына. Между тем, координатор по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл выразил беспокойство в связи с продолжающимися провокациями со стороны Пхеньяна, которые создают проблемы всему региону. Несмотря на отказ Пхеньяна от диалога, США, РК и Япония по-прежнему согласны с необходимостью дипломатического решения проблемы, а США всё ещё ждут ответа от северокорейского руководства,- напомнил Кэмпбелл. По мнению посла РК в США Чо Хён Дона, недружественные действия со стороны Пхеньяна вынуждают Сеул, Вашингтон и Токио укреплять сотрудничество в области безопасности.