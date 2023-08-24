Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

В мире

Белый дом: Вашингтон открыт для диалога с Пхеньяном

Write: 2023-08-30 10:38:16Update: 2023-08-30 12:15:24

Белый дом: Вашингтон открыт для диалога с Пхеньяном

Photo : YONHAP News

США остаются открытыми для диалога с Северной Кореей,- заявила 29 августа на брифинге представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Заявление прозвучало непосредственно после того, как северокорейский лидер Ким Чон Ын подверг критике лидеров РК, США и Японии, назвав их «главарями банд», которые довели ситуацию на Корейском полуострове до грани «ядерной войны». Представитель Белого дома не стала комментировать заявление Ким Чон Ына. Между тем, координатор по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл выразил беспокойство в связи с продолжающимися провокациями со стороны Пхеньяна, которые создают проблемы всему региону. Несмотря на отказ Пхеньяна от диалога, США, РК и Япония по-прежнему согласны с необходимостью дипломатического решения проблемы, а США всё ещё ждут ответа от северокорейского руководства,- напомнил Кэмпбелл. По мнению посла РК в США Чо Хён Дона, недружественные действия со стороны Пхеньяна вынуждают Сеул, Вашингтон и Токио укреплять сотрудничество в области безопасности. 
Список

Новости по этой теме

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >