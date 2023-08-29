Президент РК и представитель ОАЭ обсудили двусторонние отношения

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29 августа президент РК Юн Сок Ёль встретился с председателем Административного управления Абу-Даби Халдуном Халифой аль Мубараком. Южнокорейский лидер отметил высокие темпы развития двустороннего сотрудничества, выразив надежду на то, что отношения между РК и Объединёнными Арабскими Эмиратами в будущем выйдут на ещё более высокий уровень. Он выразил признательность руководству ОАЭ за тёплый приём во время государственного визита в январе этого года. Халдун Халифа аль Мубарак отметил важность дальнейшего углубления особого стратегического партнёрства в таких ключевых областях как мирная атомная энергетика, традиционная экологически чистая энергетика, экономика и инвестиции, оборона и оборонные технологии. Как сообщили в администрации президента РК, Халдун Халифа аль Мубарак предложил совместно инвестировать в исследования и разработки в области водородной энергетики и биоиндустрии, искусственного интеллекта и робототехники, спутниковой связи, а также изучать пути выхода на рынки третьих стран.