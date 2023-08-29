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В РК продолжается естественная убыль населения, когда число умерших превышает число родившихся. Согласно ежемесячному отчёту национального статистического управления, в июне текущего года в стране родились лишь 18.615 детей, что на 1,6% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Рождаемость в годовом исчислении сокращается 91 месяц подряд. Смертность увеличилась на фоне старения населения за тот же период на 7,6%, составив в июне 26.820 человек. Это привело к естественной убыли населения на 8.205 человек. Тенденция превышения смертности над рождаемостью сохраняется 44 месяца подряд. Общий коэффициент рождаемости, то есть, среднее количество детей, которых женщина рожает за свою жизнь, достиг во втором квартале текущего года рекордно низкого уровня в 0,7, что на 0,05 меньше, чем годом ранее. Это в три раза ниже уровня замещения, составляющего 2,1, который позволил бы поддерживать численность населения РК на стабильном уровне в 51 миллион человек. Во втором квартале было зарегистрировано 16.053 брака, что на 7,8% больше, чем за тот же период прошлого года. Рост объясняется тем, что южнокорейцы решили вступить в брак, который ранее откладывали из-за пандемии коронавируса. За тот же период зарегистрирован 7.791 развод, что на 2,7% больше, чем во втором квартале прошлого года.