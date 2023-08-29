Причастность к насилию в школе будут учитывать при поступлении в вузы

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С 2026 года зарегистрированные факты причастности абитуриентов к школьному насилию будут учитываться при подаче заявлений для поступления в высшие учебные заведения. Имеются в виду абитуриенты, к которым применялись дисциплинарные меры за насильственные действия в отношении других учащихся. Соответствующую поправку в правила приёма в высшие учебные заведения предложили 30 августа Корейский совет по высшему образованию и министерство образования с целью искоренить насилие в учебных заведениях. Данная мера соответствует комплексной программе борьбы с насилием в школах, одобренной в апреле правительством страны. Упоминания фактов школьного насилия могут не отражаться в характеристике ученика, если руководство школы урегулировало ситуацию, и у сторон конфликта нет претензий друг к другу. Если школьнику временно запрещается посещать занятия или принято решение о его переводе в другой класс, то срок хранения записей после окончания школы увеличен с двух до четырёх лет. Записи о переводе в другую школу будут храниться четыре года. То, в какой мере данные о школьном насилии будут учитываться при поступлении, каждое учебное заведение определит самостоятельно. Соответствующие предложения должны быть представлены до конца апреля следующего года. В исключительных случаях в зависимости от вида школьного насилия и его серьёзности вузы могут отклонить заявку на поступление.