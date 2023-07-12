Северная Корея запустила две БРМД в Восточное море

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Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности (БРМД) в направлении Восточного моря. Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, запуски произведены из района авиабазы Сунан в окрестностях Пхеньяна 30 августа в 23:40 и 23:50. Дальность полёта обеих ракет составила примерно 360 км. Южнокорейские вооружённые силы находятся в состоянии повышенной готовности вместе с американскими коллегами, внимательно следя за передвижениями северокорейских войск и собирая дополнительную информацию о пусках, включая тип ракет и другие характеристики. Очередные ракетные пуски являются нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, угрожая стабильности в регионе,- говорится в сообщении Объединённого комитета начальников штабов. Предыдущий запуск двух северокорейских баллистических ракет малой дальности был проведён 24 июля. Эксперты заявили, что последние запуски могут быть реакцией Пхеньяна на состоявшиеся ранее в тот же день над Жёлтым морем южнокорейско-американские воздушные учения с участием как минимум одного стратегического бомбардировщика B-1B. С 21 августа союзники проводят крупномасштабные учения Ulchi Freedom Shield.