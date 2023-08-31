Запуск двух БРМД – часть командных учений вооружённых сил КНДР

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Две баллистические ракеты малой дальности (БРМД) были запущены в ночь на 31 августа с авиабазы Сунан в окрестностях Пхеньяна в рамках учений Корейской народной армии (КНА). Ракеты пролетели в северо-восточном направлении и взорвались в воздухе на высоте 400 метров над условными целями, успешно поразив их. Об этом говорится в заявлении Генштаба КНА, опубликованном агентством ЦТАК. Учения имитировали удары тактическим ядерным оружием «по основным командным центрам и оперативным аэродромам» РК. Они были проведены с участием всей армии в ответ на «провокационные и опасные» крупномасштабные совместные учения Сеула и Вашингтона. За учениями наблюдал северокорейский лидер Ким Чон Ын. Он подчеркнул необходимость нанесения сильных ударов по командным пунктам противника на начальном этапе военных действий, чтобы «парализовать волю» противника к ведению войны. Учения были направлены на то, чтобы послать противнику «чёткий сигнал» и «продемонстрировать возможности возмездия»,- говорится в заявлении Генштаба КНА.