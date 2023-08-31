В РК ухудшились показатели промышленной активности

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Промышленное производство, розничные продажи и инвестиции в производственные мощности в РК продолжают сокращаться на фоне растущих опасений по поводу экономического спада. По данным национального статистического управления, опубликованным 31 августа, объём промышленного производства сократился в июле на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Производство в обрабатывающей, газовой и электроэнергетической отраслях снизилось за тот же период на 2%, в розничной и оптовой торговле - на 1,2%. Розничные продажи, которые представляют собой показатель частных расходов, упали на 3,2% в результате сокращения спроса на товары длительного пользования. В частности, спрос на автомобили упал на 5,1%. Спрос на товары полудлительного пользования, включая одежду, в июле снизился на 3,6%. Инвестиции в производственные мощности сократились на 8,9%.