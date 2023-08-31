COVID-19 отнесён к инфекционным заболеваниям четвёртого уровня

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С 31 августа COVID-19 относится к инфекционным заболеваниям самого низкого, четвёртого уровня. Это означает полную отмену карантинных ограничений и возврат к нормальной жизни, существовавшей до пандемии. Основанием для данного решения стало то, что риск заражения COVID-19 среди здоровых людей снизился до уровня гриппа, система здравоохранения имеет достаточные возможности для лечения больных, а эпидемическая ситуация в стране стабилизируется. В январе 2020 года COVID-19 был отнесён к заболеваниям первого уровня опасности, а в апреле прошлого года понижен до второго уровня наряду с туберкулёзом, корью, холерой, брюшным тифом, гепатитом А и лепрой. Теперь заболевание находится в одной группе с гриппом, острым респираторным синдромом и энтеровирусной инфекцией. С 31 августа прекращён ежедневный подсчёт случаев заражения COVID-19. Кроме того, прекращена государственная поддержка тестирования и стационарного лечения. Частичная покрытие расходов на проведение экспресс-тестирования на антиген сохранено лишь для групп повышенного риска, включая пожилых людей старше 60 лет.