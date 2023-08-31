Президент РК: Второе октября объявлено выходным днём

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Второе октября объявлено в этом году в РК дополнительным выходным днём. Об этом сообщил президент страны Юн Сок Ёль, выступая 31 августа на экономическом совещании в Сеуле. Он напомнил о необходимости поддержки рынка за счёт активизации внутреннего туризма. С 28 сентября по 1 октября жители страны будут отдыхать в связи с осенним праздником урожая и поминовения предков Чхусок. Затем третьего октября отмечается День основания корейской нации. Таким образом, южнокорейцы смогут отдохнуть шесть дней подряд с 28 сентября по третье октября. Как сообщил президент, правительство подготовило для жителей страны 600 тысяч купонов на скидки в гостиницах. В праздничный период будет отменена плата за проезд по скоростным дорогам. Правительство сделает всё возможное для того, чтобы снизить цены на товары, пользующиеся повышенным спросом во время праздника Чхусок, как минимум на 5% по сравнению с прошлым годом. Предложение таких товаров будет максимально увеличено. С целью привлечения иностранных туристов будет упрощена процедура въезда в страну, а авиасообщение на международных маршрутах увеличится. Глава государства пообещал поддержать отечественную рыбную отрасль, назвав «фейковыми новостями» сообщения о вредном воздействии на экологию очищенной воды с АЭС «Фукусима». На ключевые рыбные продукты в праздничный период будут установлены скидки до 60%.