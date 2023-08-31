Экспорт РК сокращается 11 месяцев подряд

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По данным министерства промышленности, торговли и энергетики, опубликованным 1 сентября южнокорейский экспорт составил в августе 51 млрд 870 млн долларов, сократившись на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это вызвано главным образом сокращением экспорта полупроводников на 21% из-за одновременного снижения спроса и мировых цен на них. Экспорт нефтепродуктов сократился на 35%. Поставки в Китай уменьшились на 20%, в страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) - на 11%. При этом экспорт в США увеличился на 2%, в Европейский союз - на 3%, во Вьетнам – на 4%, а в страны Ближнего Востока - на 7%. Экспорт сокращается 11 месяцев подряд, с октября прошлого года, на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ведущими экономиками для сдерживания высокой инфляции и экономического спада. Импорт сократился в августе на 22,8% в годовом исчислении, составив 51 млрд долларов. Это произошло главным образом за счёт сокращения импорта энергоносителей на 42%. Профицит торгового баланса составил 870 млн долларов. Импорт превышал экспорт с марта прошлого по май этого года из-за высоких цен на энергоносители. Это был самый продолжительный дефицит торгового баланса с 1997 года.