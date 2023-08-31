Кремль: Москва и Пхеньян поддерживают тесные отношения

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Россия и КНДР поддерживают добрые, взаимоуважительные отношения и контакты на разных уровнях. Об этом заявил 31 августа журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление Вашингтона о том, что лидеры России и Северной Кореи Владимир Путин и Ким Чон Ын якобы обменялись письмами и ведут переговоры о поставках России северокорейского оружия. «Осуществляются контакты на различных уровнях. КНДР - наш сосед, очень важный сосед в своём регионе, поэтому эти отношения будут дальше развиваться», - подчеркнул Песков. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США намерены ввести новые санкции против России и КНДР в связи с тем, что Москва и Пхеньян якобы наращивают военно-техническое сотрудничество.