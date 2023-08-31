Gallup Korea: Рейтинг президента РК сократился до 33%

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33% южнокорейцев положительно оценивают работу Юн Сок Ёля на посту президента страны, а 59% дают отрицательную оценку его деятельности. Об этом свидетельствуют результаты опроса 1.002 взрослых жителей страны, проведённого с 29 по 31 августа агентством Gallup Korea. Положительная оценка снизилась на 1%, а отрицательная выросла на 2%. Рейтинг правящей партии Сила народа составил 34%, крупнейшей оппозиционной Демократической партии Тобуро - 27%. Рейтинг правящей партии не изменился по сравнению с предыдущим опросом, а уровень поддержки Демократической партии упал на 5%, достигнув самого низкого показателя с момента инаугурации нынешнего правительства. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%. С подробностями можно ознакомиться на сайте Национальной комиссии по общественному мнению о выборах.