РК модернизирует сельское хозяйство

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Правительство РК поставило цель сделать сельское хозяйство отраслью будущего. Об этом заявил премьер-министр страны Хан Док Су, выступая 1 сентября на выставке сельского хозяйства в Сеуле. По его словам, к 2027 году планируется внедрить новые технологии на 30% объектах, доведя количество молодых фермеров до 30 тысяч человек. С этой целью будут увеличены субсидии для молодых фермеров, расширена площадь под сельское хозяйство. Кроме того, с июля этого года запущена информационная площадка, предоставляющая данные желающим переехать в сельские регионы для проживания и фермерства. Кроме того, планируется создать фонд молодых фермеров для продвижения новых технологий в сельском хозяйстве. Помимо этого, власти приложат усилия для укрепления системы безопасности фермеров, ориентированной на оказание им помощи в кризисных ситуациях.