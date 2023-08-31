Юн Сок Ёль: Коммунистические тоталитарные силы угрожают свободе нации

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Свобода нации находится под постоянной угрозой со стороны «коммунистических тоталитарных сил», которые стремятся разжечь антияпонские настроения и представить сотрудничество с США и Японией как риск для корейского народа. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, вступая 1 сентября на церемонии, посвящённой 60-летию создания Дипломатической академии при министерстве иностранных дел. Данное учреждение проводит научные исследования в области внешней политики и готовит дипломатов. «Либеральная демократия и рыночная экономика являются движущими силами, которые поддерживают мир и процветание Республики Корея»,- сказал глава государства. Он призвал создать прочную сеть сотрудничества со странами, разделяющими универсальные ценности свободы, прав человека и верховенства закона в таких областях как национальная безопасность, экономика, информатизация и передовые технологии.