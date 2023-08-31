В РК готовится пенсионная реформа

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При сохранении нынешних темпов старения населения уже к 2055 в Национальном пенсионном фонде РК не останется денег. В этой связи финансовый комитет представил план пенсионной реформы, который позволит перенести данный срок на 2093 год. Для этого предложено увеличить пенсионные отчисления, повысить возраст выхода на пенсию и улучшить уровень доходности фонда. Эксперты комитета считают, что размер пенсионных отчислений необходимо поэтапно повысить с нынешних 9% до 15% от заработка. Возраст выхода не пенсию должен превысить 66 лет. До истечения срока работы нынешнего правительства пенсионные отчисления должны быть увеличены на 1,8%. В целях повышения доверия к пенсионной системе предложено на законодательном уровне закрепить гарантии по выплатам пенсии. План предусматривает включение в период участия в государственной пенсионной программе срок беременности и ухода за младенцем, а также службы в армии.