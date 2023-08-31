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Политика

Открылась очередная сессия Национального собрания РК

Write: 2023-09-01 16:05:29Update: 2023-09-01 16:06:41

Открылась очередная сессия Национального собрания РК

Photo : YONHAP News

Депутаты Национального собрания РК собрались 1 сентября на очередную сессию, которая продлится 100 дней. С 4 по 7 сентября депутаты будут заслушивать отчёты правительства по экономическим и социальным вопросам, внутренней и внешней политике. Лидеры политических партий выступят перед депутатами 18 и 20 сентября. Парламентская проверка работы государственных учреждений продлится с 10 по 30 октября. В перерывах между пленарными заседаниями будут собираться постоянные парламентские комитеты для рассмотрения законопроектов, требующих срочного принятия. Парламент проведёт слушания по кандидатурам на должности председателя Верховного суда и министра промышленности, торговли и энергетики. Поскольку в апреле 2024 году пройдут парламентские выборы, в ходе сессии ожидаются ожесточённые конфликты между соперничающими партиями. 
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