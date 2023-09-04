РК отменит визовый сбор для китайских туристов

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В рамках мер по привлечению китайских туристов правительство РК планирует до конца текущего года отменить для них визовый сбор и увеличить количество авиарейсов между двумя странами. Данное решение было принято через три недели после того, как власти Китая отменили запрет на групповые туры в РК. С 2017 по 2019 год страну посещали в среднем 4 млн 990 тыс. китайских туристов в год, а за период с января по июнь этого года их было лишь 540 тысяч. Во втором полугодии планируется привлечь 1,5 млн китайских туристов. Ожидается, что это поможет росту валового внутреннего продукта РК на 0,16%. Визовый сбор, составляющий 13,6 доллара, планируется отменить до конца декабря,- сообщили в министерстве планирования и финансов РК. В августе между аэропортами РК и Китая выполнялось в среднем 697 рейсов в неделю, что составляет 63,4% показателя 2019 года. До конца года планируется начать обслуживание в РК платёжных систем WeChat Pay, UnionPay и Alipay.