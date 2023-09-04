А.Мацегора: Участие КНДР в военных учениях с РФ вполне уместно

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Идея привлечения Северной Кореи к совместным учениям вооружённых сил России и Китая выглядит вполне уместной. Об этом заявил в эксклюзивном интервью ТАСС посол России в КНДР Александр Мацегора, уточнив, что это сугубо его личное мнение, и о таких планах ему неизвестно. Однако, по его мнению, в условиях, когда «США и их младшие партнёры в Азии» проводят постоянные двусторонние, а в последнее время и трёхсторонние учения на море и в воздухе, «необходимость неких совместных ответных шагов выглядит вполне уместной». Тем более, что они открыто говорят об антикитайской и антипхеньянской направленности учений, добавляя в свою риторику также антироссийский подтекст,- отметит российский дипломат. Комментируя неудачные запуски северокорейских ракет с военными разведывательными спутниками, он отметил, что КНДР, как и любая другая суверенная страна, имеет полное право заниматься космическими исследованиями. Посол уточнил, что США, РК и ряд других стран имеют спутники-шпионы, которые в непрерывном режиме следят за территорией Северной Кореи. Что касается санкций Совета безопасности ООН, то они не повлияют на процесс укрепления отношений между Москвой и Пхеньяном,- подчеркнул Александр Мацегора.