Президент РК призовёт мировое сообщество ответить на угрозы Севера

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«На предстоящих саммитах с участием Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и «Большой двадцатки» я намерен призвать мировое сообщество решительно отреагировать на ракетную и ядерную угрозы со стороны Северной Кореи». Об этом заявил 4 сентября в интервью Associated Press президент РК Юн Сок Ёль накануне визита в Индонезию и Индию для участия в серии многосторонних саммитов. «Мировое сообщество должно ясно продемонстрировать, что его решимость остановить ядерную программу Северной Кореи намного сильнее, чем желание Северной Кореи продолжать её развивать»,- подчеркнул южнокорейский лидер. Он особо отметил необходимость сдерживания основных источников финансирования Северной Кореей её ядерных и ракетных разработок, включая кражу криптовалюты, экспорт рабочей силы, морские перевозки запрещённых грузов и другую незаконную деятельность. Пока санкции Совета Безопасности ООН добросовестно выполняются, финансовые средства Северной Кореи для разработки оружия массового уничтожения могут быть заблокированы,- подчеркнул Юн Сок Ёль. Он отметил, что Китай имеет значительные рычаги воздействия на Север, но «важно, то, будет ли он использовать эти рычаги влияния, и если да, то в какой степени и каким образом». Ядерная программа Северной Кореи оказывает «негативное воздействие на национальные интересы Китая, нарушая региональный порядок»,- добавил президент.