Samsung Electronics и LG Electronics укрепляют сотрудничество

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Южнокорейские компании-конкуренты на рынке бытовой техники Samsung Electronics и LG Electronics решили сотрудничать. В частности, они договорились добавить в свои мобильные приложения по дистанционному управлению фирменной техникой продукцию друг друга. У Samsung Electronics такое приложение - SmartThings, у LG – ThinQ. До сих пор они поддерживали только собственную бытовую технику. Нынешнее решение создаст потребителям дополнительные удобства. По мнению экспертов, решение двух конкурентов о сотрудничестве было принято в целях сдерживания китайских компаний, которые активно наращивают свою долю на рынке. В настоящий момент китайские производители укрепляют позиции в странах Европы и Африки, пользуясь ценовой конкурентоспособностью. Продукция китайской компании Xiaomi пользуется большим спросом и на южнокорейском рынке. Созданная с применением новейших технологий и обладающая высоким качеством, она привлекает внимание потребителей. На этом фоне назрела необходимость активизации Samsung Electronics и LG Electronics. При этом Samsung Electronics надеется на рост продаж своих смартфонов. В свою очередь, LG Electronics, которая несколько лет назад ушла с рынка смартфонов, ожидает, что пользователи смартфонов Samsung смогут легко управлять бытовой техникой LG, регистрируя её в специальных приложениях. Одно из таких приложений - «умный дом». Оно позволяет удалённо управлять девятью видами бытовой техники, включая холодильники, стиральные машины, кондиционеры и телевизоры.