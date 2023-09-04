Оппозиция РК против сброса воды с АЭС «Фукусима»

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Президент РК Юн Сок Ёль, несмотря на оправданные опасения, относится к народу как к объекту противостояния. Об этом заявил 4 сентября на заседании Высшего совета оппозиционной Демократической партии Тобуро его председатель Ли Чжэ Мён, комментируя сброс воды с японской АЭС «Фукусима». Он отметил, что не только соседние страны выражают протест против сброса воды в море, но и жители самой Японии не согласны с происходящим. При этом он задался вопросом о том, какова позиция РК, которая столкнётся с наибольшим ущербом. Председатель партии отметил, что правительство намерено не использовать выражение «загрязнённая вода», заменив его на «очищенная вода». Ли Чжэ Мён подчеркнул, что глава государства должен защитить безопасность народа и суверенитет страны в территориальных водах, полностью выполнив свой долг в качестве президента. По его словам, власти должны потребовать от Японии прекратить сброс воды, направив соответствующий запрос в Международный трибунал по морскому праву.