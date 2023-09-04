Президент РК отправился с визитом в Индонезию и Индию

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5 сентября президент РК Юн Сок Ёль отправился в Индонезию для участия в ежегодных саммитах с участием Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и «Большой двадцатки (G20). 6 сентября он примет участие в саммитах РК-АСЕАН и АСЕАН плюс три, в ходе которых будет обсуждаться создание «восточноазиатского сообщества». 7 сентября южнокорейский лидер примет участие в Восточноазиатском саммите по безопасности, а 8 сентября встретится с президентом Индонезии Джоко Видодо, после чего отправится в Нью-Дели, столицу Индии. На следующий день он примет участие в двух сессиях саммита G20, а 10 сентября вместе с другими мировыми лидерами посетит мемориал Радж Гхат, посвящённый индийскому антиколониальному борцу Махатме Ганди. Затем он примет участие в третьей сессии G20 на тему «Единое будущее», чтобы обсудить, каким образом РК внесёт вклад в построение свободного, мирного и процветающего будущего. В рамках саммитов АСЕАН и G20 у президента РК запланированы как минимум 14 двусторонних встреч, в том числе, с лидерами Малайзии, Филиппин, Сингапура, Камбоджи, Индии, Испании и Аргентины. Юн Сок Ёль вернётся домой 11 сентября.