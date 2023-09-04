В августе в РК потребительские цены выросли на 3,4%

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По данным Национального статистического управления, опубликованным 5 сентября, потребительские цены выросли в РК в августе этого года на 3,4% в годовом исчислении. Впервые за последние три месяца рост цен превысил трёхпроцентный уровень. Базовая инфляция, которая не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, составила за тот же период 3,9%. Коммунальные услуги подорожали на 21,1%, сельскохозяйственная, рыбная и животноводческая продукция - на 2,7%, обработанные продукты питания на – 6,3%. Цены на нефтепродукты упали на 11%. Стоимость услуг повысилась на 3%. Цены на 144 предмета первой необходимости, тесно связанные с повседневной жизнью людей, такие как продукты питания, одежда и жилье, выросли на 3,9% в годовом исчислении. Министерство планирования и финансов прогнозирует дальнейший рост инфляции из-за погодных условий и осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок. Однако с октября цены должны стабилизироваться.