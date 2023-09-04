РФ и КНДР обсуждают возможность проведения совместных учений

Photo : YONHAP News

Россия и КНДР обсуждают возможность проведения совместных военных учений. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, беседуя 4 сентября с журналистами в Сочи. «Мы обсуждаем это со всеми, в том числе, и с КНДР. Почему нет? Это наши соседи», - отметил министр. Он добавил, что Россия проводит совместно с Китаем не просто учения, а совместное патрулирование стратегических бомбардировщиков и морских ракетоносцев. «Если раньше у нас это было разовые случаи, то сейчас по два - три раза в год, и мы продолжаем это делать», - уточнил Сергей Шойгу. Он напомнил старую русскую истину, которая заключается в том, что «соседей не выбирают», и что «с соседями лучше жить в мире и согласии». Ранее в интервью ТАСС посол России в КНДР Александр Мацегора отметил, что идея привлечения Северной Кореи к совместным учениям вооружённых сил России и Китая, по его личному мнению, выглядит вполне уместной.