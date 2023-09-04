Валютные резервы РК сократились

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Согласно данным Банка Кореи от 5 сентября, валютные резервы страны по состоянию на конец августа составили 418 млрд 300 млн долларов, что на 3,5 млрд долларов меньше, чем в предыдущем месяце. Повышение курса доллара привело к снижению конвертированной стоимости активов в других валютах, пояснили в банке. Индекс доллара, который измеряет его стоимость по отношению к основным валютам, вырос на 1,5%. Валютные резервы состоят из ценных бумаг и депозитов, выраженных в иностранных валютах, резервных позиций Международного валютного фонда, специальных прав заимствования и золотых слитков. Иностранные ценные бумаги, такие как казначейские облигации США, составили 90,6% южнокорейских валютных резервов. Их стоимость оценивается в 379 млрд 30 млн долларов, что на 2,5 млрд долларов больше, чем месяцем ранее. Стоимость депозитов составила 14 млрд 840 млн долларов, что на 6 млрд 100 млн долларов меньше, чем месяцем ранее. По состоянию на конец июля РК занимала восьмое место в мире по объёму валютных резервов после Китая, Японии, Швейцарии, России, Тайваня, Индии и Саудовской Аравии.