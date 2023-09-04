New York Times: Лидер КНДР может посетить Россию

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Лидер Северной Кореи Ким Чон Ын может посетить на следующей неделе Россию и встретиться с Владимиром Путиным. Об этом пишет 4 сентября газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей правительств США и союзных стран. Вероятно, северокорейский лидер приедет во Владивосток на поезде, а его встреча с президентом России состоится в рамках Восточного экономического форума, который пройдёт с 10 по 13 сентября в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. New York Times пишет также, что делегация из примерно 20 северокорейских представителей, включая ответственных за безопасность руководства страны, прибыла во Владивосток ещё в конце августа, что подтверждает возможность поездки туда северокорейского лидера. Не исключено, что после посещения Владивостока Ким Чон Ын побывает на космодроме «Восточный», тем более, что Северная Корея может быть заинтересована в передовых российских технологиях производства спутников и атомных подводных лодок. Между тем, в Совете национальной безопасности Белого дома отказались подтвердить данное сообщение, напомнив лишь о наличии данных, подтверждающих, что Россия и Северная Корея ведут переговоры о сотрудничестве в военной области.