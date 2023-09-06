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Экономика

МВФ: РК проводит правильную денежно-кредитную и бюджетную политику

Write: 2023-09-06 10:43:00Update: 2023-09-06 11:25:28

МВФ: РК проводит правильную денежно-кредитную и бюджетную политику

Photo : YONHAP News

Проводимая в настоящее время в РК ограничительная денежно-кредитная и бюджетная политика является правильной. Она может привести к восстановлению экономики во втором полугодии. Об этом заявил глава Корейской миссии Международного валютного фонда Харальд Фингер в ходе переговоров с вице-премьером, министром планирования и финансов РК Чху Гён Хо, состоявшихся 5 сентября в формате видеоконференции. Представитель МВФ положительно оценил бюджет РК на 2024 год и предложил правительству страны приложить усилия для его скорейшего утверждения. До конца текущего года южнокорейская экономика ускорит своё восстановление. Этому способствует, в частности, стабилизация рынка недвижимости за счёт смягчения регулирования и одновременного снижения налогов,- отметил Харальд Фингер. В июле МВФ понизил прогноз роста южнокорейской экономики на текущий год до 1,4% из-за нестабильности мировой экономики.
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