6 сентября президент РК примет участие в саммитах АСЕАН

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6 сентября президент РК Юн Сок Ёль примет участие в саммитах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), проходящих в Джакарте. Это, в частности, саммиты РК-АСЕАН и АСЕАН плюс три. Ожидается, что в ходе саммита РК-АСЕАН южнокорейский лидер призовёт региональный блок укрепить сотрудничество с Сеулом, чтобы ослабить напряжённость в регионе. По итогам саммита планируется принять совместное заявление, подтверждающее приверженность Южной Кореи оказанию помощи АСЕАН в поддержании мира и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе. Встреча АСЕАН плюс три будет сосредоточена на путях расширения сотрудничества между АСЕАН, РК, Японией и Китаем в создании восточноазиатского сообщества. До и после саммитов Юн Сок Ёль встретится с лидерами стран-членов АСЕАН. Будут обсуждаться вопросы экономического сотрудничества и южнокорейская заявка на проведение в Пусане Всемирной выставки 2030 года.