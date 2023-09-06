В РК снижен уровень предупреждения о mpox

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6 сентября карантинные власти РК снизили степень предупреждения о распространении mpox (оспы обезьян) с уровня «бдительность» до «внимание». Корейское управление по контролю и профилактике заболеваний приняло данное решение, исходя из оценки текущего уровня опасности заболевания и возможностей по противодействию его распространению. По состоянию на 6 сентября в стране подтверждён в общей сложности 141 случай инфекции. Первый случай был зарегистрирован 22 июня прошлого года. Тогда же был введён уровнь предупреждения о распространении mpox «бдительность». В феврале этого года он был снижен до уровня «внимание», а в апреле вновь повышен до «бдительность». После всплеска заболеваемости в апреле и мае в настоящее время наблюдается спад. По данным Всемирной организации здравоохранения, к настоящему моменту в 114 странах мира зафиксированы 89.596 заражённых. 157 из них скончались.