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В РК растёт занятость женщин, а также количество использующих отпуск по уходу за ребёнком. Как сообщили 6 сентября в министерстве по делам женщин и семьи, население РК в этом году составило 51 млн 558 тыс. человек, что на 0,1% меньше, чем в прошлом году. По состоянию на прошлый год в стране насчитывалось 7 млн 502 тыс. домохозяйств, состоящих из одного человека. Это 34,5% от общего количества домохозяйств. Показатель вырос на 4,7% в годовом исчислении. 26,7% домохозяйств состоят из пожилых людей старше 65 лет. В прошлом году было зарегистрировано 148 тыс. браков, что на 0,6% меньше, чем в предыдущем году. Средний возраст вступления в брак мужчин вырос на 0,3 года, составив 33,7 года, женщин - на 0,2 года до 31,3 года. Между тем, среди женщин трудоспособного возраста от 15 до 64 лет уровень занятости составил 60%, а в возрастной категории от 30 до 34 лет - 68,5%. 131 тыс. человек оформили отпуск по уходу за ребёнком, что на 25% больше, чем в допандемийном 2019 году. По состоянию на 2021 год ожидаемая продолжительность жизни женщин выросла на 3 года по сравнению с 2010 годом, составив 86,6 года. У мужчин показатель вырос на 3,8 года, составив 80,6 года.