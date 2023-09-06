Докладчик ООН призывает собирать информацию о Северной Корее

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Нехватка достоверной информации, поступающей из Северной Кореи, может быть «компенсирована новостями, которые можно получить друг от друга». Об этом заявила специальный докладчик ООН по правам человека в Северной Корее Элизабет Салмон, выступая 6 сентября на международной конференции в Сеуле, которая была организована Институтом мира и объединения Сунсиль. Она назвала «ужасной» ситуацию, когда северокорейское правительство изолирует свою страну от мирового сообщества и международных организаций, которые занимаются вопросами развития, прав человека, мира и безопасности. Выразив озабоченность всё более сильной изоляцией северокорейского режима от всего мира, Элизабет Салмон подчеркнула, что одной из наиболее неотложных задач является «умножение, насколько это возможно, источников информации о том, что на самом деле происходит в Северной Корее» посредством сотрудничества между странами, официальными структурами и гражданскими организациями. Элизабет Салмон прибыла в Сеул 5 сентября с девятидневным визитом. Она встретится с представителями правительства РК и северокорейскими беженцами. Это её третья поездка в РК с момента вступления в должность специального докладчика ООН по правам человека в Северной Корее в июле прошлого года.