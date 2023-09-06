Лидер оппозиции вызван на допрос в прокуратуру

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Председатель главной оппозиционной Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мён вызван на допрос в прокуратуру города Сувона провинции Кёнгидо. Его подозревают в причастности к отправке денежных средств в Северную Корею компанией-производителем нижнего белья Ssangbangwool Group. По имеющимся у следствия данным, в период с января 2019 по январь 2020 года в Северную Корею отправлено в общей сложности 8 млн долларов. 5 млн долларов пошли на реализацию проекта создания в Северной Корее «умной фермы». Изначально эти расходы должна была на себя взять провинция Кёнгидо. Затем Ssangbangwool Group отправила на Север ещё 3 млн долларов по запросу бывшего директора департамента по вопросам мира администрации провинции Кёнгидо Ли Хва Ёна. Эти деньги потребовались на организацию визита губернатора провинции Кёнгидо в Северную Корею. Ли Чжэ Мён в то время занимал должность губернатора. Он отвергает предъявляемые ему обвинения в коррупции. Ранее Ли Чжэ Мён обещал явиться на допрос 12 сентября, но прокуратура настаивает на его явке на этой неделе, в период с 7 по 9 сентября. Первый вызов был на 30 августа, но Ли Чжэ Мён отказался явиться из-за плотного рабочего графика. Затем он был вызван на 4 сентября, но сказал, что сможет присутствовать в прокуратуре только два часа утром. Это предложение было отклонено, поскольку прокуратура настаивает на проведении допроса в течение одного дня.