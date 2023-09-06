РК, США и Япония координируют стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе

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РК, США и Япония договорились координировать свои национальные стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе и развивать новые области сотрудничества на основе поддержки региональной структуры под руководством АСЕАН. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 6 сентября в Джакарте на саммите РК-АСЕАН. Он напомнил, что Сеул, Вашингтон и Токио создали трёхстороннюю структуру сотрудничества в области морской безопасности для поддержки стран АСЕАН и тихоокеанских островных государств. Южнокорейский лидер призвал мировое сообщество решительно отреагировать на ядерные и ракетные угрозы Северной Кореи и добиваться её полной денуклеаризации. Юн Сок Ёль подчеркнул, что РК будет расширять сотрудничество в военной области со странами АСЕАН, одновременно укрепляя сотрудничество в сферах кибербезопасности, морской безопасности и борьбы с транснациональной преступностью. Он попросил страны-члены АСЕАН поддержать заявку РК на проведение Всемирной выставки 2030 года в Пусане.