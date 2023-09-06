США предостерегли Пхеньян от поставок оружия России

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Поставки России оружия плохо отразятся на Северной Корее, и ей придётся ответить за свои действия перед мировым сообществом. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая 5 сентября на брифинге в Белом доме. Он уточнил, что пока нет никаких признаков того, что Северная Корея уже предоставила России большое количество оружия, но переговоры с этой целью между двумя странами «активно ведутся». В качестве доказательства он напомнил о недавнем визите в Пхеньян министра обороны России Сергея Шойгу. Ранее сообщалось также, что лидер Северной Кореи Ким Чон Ын может рассматривать возможность поездки в Россию, чтобы встретиться с президентом страны Владимиром Путиным и обсудить возможную сделку по поставкам оружия. Салливан частично подтвердил это сообщение, заявив, что северокорейский лидер надеется на взаимодействие с Россией на высоком уровне. Сергей Шойгу не отрицает, что в ходе визита в Пхеньян он предложил провести совместные военные учения с Северной Кореей и Китаем. Представитель госдепартамента США Ведант Патель в ходе очередного брифинга заявил, что США примут меры против любой страны, которая поддерживает Россию. Он напомнил, что оружейная тема вызывает обеспокоенность, и США продолжают детальный мониторинг ситуации. Пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер напомнил, что оружейная сделка между Пхеньяном и Москвой нарушит ряд резолюций Совета Безопасности ООН. В этой связи США продолжат призывать Северную Корею соблюдать как резолюции, так и свои обязательства не поставлять в Россию оружие,- отметил Пэт Райдер.