Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

Юн Сок Ёль: Военное сотрудничество с Северной Кореей недопустимо

Write: 2023-09-07 10:51:42Update: 2023-09-07 15:27:04

Юн Сок Ёль: Военное сотрудничество с Северной Кореей недопустимо

Photo : YONHAP News

Попытки военного сотрудничества с Северной Кореей, которые наносят ущерб миру, должны быть немедленно прекращены. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 6 сентября в Джакарте на саммите РК-АСЕАН. Он призвал страны-члены АСЕАН объединить усилия по блокированию ключевых источников финансирования ядерных и ракетных разработок Северной Кореи, таких как кража криптовалюты и экспорт рабочей силы. Он призвал мировое сообщество соблюдать санкции Совета Безопасности ООН в отношении Севера, включая запрет на незаконную торговлю оружием, а также активизировать усилия по достижению полной денуклеаризации Северной Кореи. Юн Сок Ёль напомнил, что ядерная и ракетная программы Северной Кореи представляют собой серьёзную угрозу миру на Корейском полуострове и в Индо-Тихоокеанском регионе, а также прямой вызов международному режиму нераспространения ядерного оружия. В своём выступлении в тот же день на саммите АСЕАН плюс три, южнокорейский лидер отметил, что мировое сообщество должно дать понять Северу, что развитие его ядерной программы не останется без внимания. 
Список

Новости по этой теме

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >