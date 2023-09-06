Юн Сок Ёль: Военное сотрудничество с Северной Кореей недопустимо

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Попытки военного сотрудничества с Северной Кореей, которые наносят ущерб миру, должны быть немедленно прекращены. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 6 сентября в Джакарте на саммите РК-АСЕАН. Он призвал страны-члены АСЕАН объединить усилия по блокированию ключевых источников финансирования ядерных и ракетных разработок Северной Кореи, таких как кража криптовалюты и экспорт рабочей силы. Он призвал мировое сообщество соблюдать санкции Совета Безопасности ООН в отношении Севера, включая запрет на незаконную торговлю оружием, а также активизировать усилия по достижению полной денуклеаризации Северной Кореи. Юн Сок Ёль напомнил, что ядерная и ракетная программы Северной Кореи представляют собой серьёзную угрозу миру на Корейском полуострове и в Индо-Тихоокеанском регионе, а также прямой вызов международному режиму нераспространения ядерного оружия. В своём выступлении в тот же день на саммите АСЕАН плюс три, южнокорейский лидер отметил, что мировое сообщество должно дать понять Северу, что развитие его ядерной программы не останется без внимания.