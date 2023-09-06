Белый дом призвал Пхеньян прекратить переговоры с Москвой

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Северная Корея должна немедленно прекратить переговоры с Россией о поставках оружия. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, добавив, что пока нет данных о крупных поставках. В конце 2022 года Северная Корея поставила российской военизированной группировке «Вагнер» несколько ракет и артиллерийские снаряды. Кирби призвал Пхеньян «не ввязываться в войну», уточнив, что США пока не ведут активного диалога со своими ключевыми союзниками по этому вопросу, поскольку «между Пхеньяном и Москвой не заключено никакого официального соглашения в отношении вооружений». Заявление Кирби прозвучало на следующий день после того, как советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил, что Пхеньяну придётся ответить за свои действия перед мировым сообществом.