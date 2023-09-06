Аэропорт Инчхон подтвердил «пятизвёздный» статус

Photo : YONHAP News

Международному аэропорту Инчхон повторно присвоен высший уровень «Сертификации качества обслуживания клиентов». Данное решение принято на Глобальном саммите по вопросам обслуживания клиентов (Customer Experience Global Summit), который проходил 6 сентября в Инчхоне. «Сертификация качества обслуживания клиентов» была разработана Международным советом аэропортов в 2019 году для оценки качества обслуживания клиентов и инновационной деятельности аэропортов по всему миру. В соответствии с ней аэропортам присваиваются от одной до пяти звёзд по аналогии с гостиницами. При этом учитываются восемь критериев, включая индивидуальный подход к клиентам, качество обслуживания, внедрение инноваций и взаимодействие между службами аэропорта. Впервые аэропорт Инчхон получил высшую оценку в сентябре прошлого года. Он является единственным в мире «пятизвёздочным» аэропортом.